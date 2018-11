Scontro frontale tra due auto nel Catanzarese: 6 feriti

Incidente stradale stamani sulla statale 280 nei pressi dello svincolo per Sarrottino (CZ). Nell'impatto che ha coinvolto due vetture, che si sono scontrate frontalmente, sono rimaste ferite sei persone di cui due gravemente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 oltre che le forze dell'ordine e una squadra dei vigili del fuoco. Proprio questi ultimi, giunti dal comando di Catanzaro, hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre dalle lamiere tre persone. Per la gravità delle ferite riportate alcuni sono stati trasportati in elicottero all'ospedale. Nella zona dove è avvenuto lo scontro, alle porte di Catanzaro, la carreggiata della statale 'Due Mari' era soggetta a un restringimento a causa di alcuni lavori messi in atto dall'Anas. Sono in corso accertamenti sulla dinamica di quanto avvenuto.

Dettagli Creato Giovedì, 08 Novembre 2018 14:23