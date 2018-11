Sono iniziate ufficialmente le attività della scuola dell'infanzia comunale "Pepe" che vedono coinvolti circa trenta bambini selezionati per la sezione primavera e semidivezzi. La giunta ha, inoltre, dato il via libera alla conferma nel bilancio 2019 delle tariffe attualmente vigenti per fasce di reddito. "Il settore politiche sociali – ha detto l'assessore Lea Concolino – nonostante le ristrettezze economiche è andato incontro ai bisogni delle famiglie ed è impegnata a portare avanti una programmazione che tiene conto delle condizioni richieste dal sistema integrato di istruzione per la fascia 0/6 anni. Per tale motivo siamo andati oltre l'amministrazione ordinaria, costruendo le basi per garantire un'offerta sempre più ampia e qualificata di servizi attraverso un percorso condiviso e concertato con le strutture private e pubbliche del territorio. Siamo a lavoro, dunque, affinché i fondi ministeriali, come espressamente previsto dalla legge, possano in parte essere destinati per sostenere le attività delle strutture private accreditate con cui il Comune ha aperto un tavolo di concertazione per individuare gli interventi adeguati nel campo dei servizi per l'infanzia. L'impegno sarà, infatti, quello di ridurre, compatibilmente con le risorse disponibili, il costo di compartecipazione a carico degli utenti andando incontro alle esigenze delle famiglie e per soddisfare, al contempo, i bisogni educativi dei più piccoli".

Dettagli Creato Martedì, 06 Novembre 2018 17:00