Montuoro nominato vicepresidente della Provincia di Catanzaro

Il presidente della Provincia di Catanzaro, Sergio Abramo, ha nominato vicepresidente dell'ente il consigliere Antonio Montuoro. Lo riferisce un comunicato. "Con 8.202 voti ponderati - si aggiunge - Montuoro e' stato il primo degli eletti nelle consultazioni di mercoledi' scorso (lista Centrodestra per la Provincia)". "Affidando l'importante incarico di vicepresidente ad Antonio Montuoro - ha affermato Abramo - ho riconosciuto l'esperienza che il giovane amministratore di Marcellinara ha acquisito nel corso degli ultimi quattro anni, da esponente della minoranza e capogruppo del centrodestra, in Consiglio provinciale. Esperienza che gli amministratori hanno voluto ampiamente premiare alle urne. Uomo di punta di Forza Italia, politico attento e competente, si rivelera' fondamentale, nell'autorevole ruolo di vicepresidente, nei processi di governance dell'ente e del Consiglio". "Anello di raccordo fra amministratori e sindaci di tutte le zone del territorio provinciale - ha concluso il presidente Abramo - Montuoro sapra' avanzare e tutelare al meglio le istanze di una zona, quella del Lametino, che paga per il commissariamento del Comune di Lamezia Terme".

Dettagli Creato Lunedì, 05 Novembre 2018 23:19