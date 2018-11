Michele Traversa proposto presidente onorario del Parco della Biodiversità di Catanzaro

"Michele Traversa deve tornare a ricoprire l'incarico di presidente onorario del Parco della Biodiversita' mediterranea di Catanzaro". E' la proposta lanciata dal presidente della Provincia, Sergio Abramo. "E' merito dell'onorevole Traversa - ha detto Abramo - se il capoluogo e tutta la provincia hanno un patrimonio naturalistico cosi' prestigioso e importante qual e' il Parco della Biodiversita'. E mi sembra naturale pensare che la presidenza onoraria del Parco torni, com'era gia' successo quando la Provincia era magistralmente guidata da Wanda Ferro, a chi il Parco l'ha pensato, voluto e realizzato". Auspicando che "l'onorevole accetti una proposta che sono sicuro - ha detto Abramo - sara' condivisa da tutte le anime politiche della Provincia", il presidente Abramo ha ringraziato Traversa "per gli auguri ricevuti dopo l'elezione alla guida dell'ente", e ha voluto rassicurarlo "sull'importanza che il Parco - ha detto - avra' anche nel mio mandato presidenziale. Pur facendo i conti con l'esiguita' di risorse finanziarie ed umane che il Governo riserva alle Province, il Parco della Biodiversita' ricevera' massima attenzione e continuera' ad essere il fiore all'occhiello della citta' e di tutto il comprensorio catanzarese. Da parte nostra non verra' mai meno l'impegno, ma mi auguro che la Regione, che a seguito della riforma Delrio detiene la delega sui parchi, possa salvaguardare in maniera concreta un bene che rappresenta, dal punto di vista ambientale, storico e artistico, un gioiello dell'intera Calabria".

