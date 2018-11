Provinciali Catanzaro, Abramo: "Centrodestra unito ha vinto, ripartire da questo"

"Le polemiche che si stanno rincorrendo in questi giorni dopo le elezioni provinciali non possono cancellare o nascondere il dato politico di fondo: la vittoria di un centrodestra unito".

Lo ha affermato il sindaco, Sergio Abramo, sottolineando come "lo sforzo unitario e programmatico messo in campo da tutte le anime della coalizione, da Fratelli d'Italia alle varie anime di Forza Italia, dalla Lega all'Udc e al Cdu", è stato "un punto di forza che ha ricevuto l'approvazione degli amministratori del territorio, che l'hanno corroborato con un'ampia maggioranza in Consiglio provinciale".

"Ci sarà tempo e modo – ha aggiunto Abramo - per analizzare i risultati e individuare sia i tanti aspetti positivi che quelli, decisamente minori, che non hanno trovato corrispondenza nelle previsioni. Ma sono sicuro che la riflessione che verrà fatta insieme ai leader della coalizione, Wanda Ferro, Mimmo Tallini, Claudio Parente, Baldo Esposito, Piero Aiello, Antonio Chiefalo, Mario Tassone e Franco Talarico, ai quali rinnovo il mio ringraziamento, saprà essere ancora una volta forza di governo responsabile e capace di dare le risposte che le comunità aspettano".