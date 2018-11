"Festeggiamo l'Unità nazionale con una preghiera che possa partire da Borgia in questo momento così difficile anche per noi, una preghiera che invita ad evitare le divisioni e le lotte intestine e che sia preludio di unione e di senso di comunità". E' quanto afferma il sindaco di Borgia Elisabeth Sacco che questa mattina, assieme alla Giunta e la rappresentanza dell'amministrazione comunale ha partecipato alla commemorazione per i Caduti della Prima Guerra mondiale in occasione del centenario, e festeggiare l'Unità nazionale."Il centenario della fine della grande guerra per l'Italia. Una guerra definita di trincea che ha coinvolto 65 milioni di giovani militari di tutto il mondo e ne ha visti perire quasi 10 milioni, compresi i nostri caduti che onoriamo in questo luogo. A loro si aggiungono i quasi 7 milioni di civili che hanno perso la vita in quegli anni in cui la disumanità ha avuto la meglio – afferma il sindaco Sacco -. Oggi insieme a loro onoriamo tutte le forze armate che hanno speso la loro vita per difendere la patria e la libertà".

"Al termine della guerra una frase risuonava in tutto il mondo, #MaiPiùGuerra... era un grido forte ma che dopo appena un ventennio aveva smesso di echeggiare facendo ripiombare l'Italia ed il mondo intero in una nuova sanguinosa guerra – conclude il sindaco Sacco -. Allora ecco il senso del ricordo e della commemorazione odierna. Non dimenticare per far sì che tutto ciò non possa più verificarsi. Anche i nostri padri e le nostre madri costituenti lo hanno scritto nella Costituzione. l'Italia ripudia la guerra ed allora celebriamo le forze dell'ordine come uomini e donne che da sempre si distinguono nella difesa della pace e della democrazia".