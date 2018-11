Catanzaro, Gioventù Nazionale ricorda i caduti nella prima guerra mondiale

"Oggi, in una Delle fasi più ardue della nostra identità nazionale, non possiamo dimenticare i nostri padri che 100 anni fa trionfavano a difesa di una patria appena nata e che piccola ancora si credeva. Alcuni di loro ,per lo più provenienti dal meridione, neppure sapevano per quale motivo partivano e soprattutto non sapevano se sarebbero tornati, da una Delle guerre di trincea più profonde e mortali della storia,uomini che non hanno pensato due volte a difendere qualcosa che era già loro nelle idee e nei pensieri, ma ancora di altri su carta, l'Italia unita. In particolare vogliamo ricordare l'azione della brigata Catanzaro che passo alla storia con il motto "Su monte Mosciagh la baionetta ricuperò il cannone". Oggi nel centenario della vittoria della prima guerra mondiale, gioventù nazionale Prov.cz oltre che affiggere i manifesti per la memoria dell'evento si è recata presso il monumento dei caduti di Catanzaro per deporre un mazzo di fiore simbolico, per dire ancora una volta grazie a tutti loro che hanno guardato in faccia la morte per la nostra vita, che hanno guardato in faccia il nemico per guardarci oggi sorridere e sognare. "Portiamo i colori del sangue e della morte: ovunque vincitori". Lo afferma una nota di Gioventù Nazionale della provincia di Catanzaro.

Dettagli Creato Domenica, 04 Novembre 2018 11:33