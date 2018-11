Provincia Catanzaro, Azzarito: “Storico risultato per Lega e sovranisti”

"A poco più di ventiquattro ore dalla mia elezione al Consiglio Provinciale di Catanzaro è doveroso porgere un sentito ringraziamento ai miei elettori e al mio splendido gruppo. Ringrazio in particolar modo, il mio partito: il deputato Domenico Furgiuele, il coordinatore provinciale Antonio Chiefalo; il Movimento Nazionale Sovranista ed i candidati tutti che hanno creduto nella formazione e nella presentazione della nostra lista, per molti un'eventualità data per impossibile. Un ringraziamento agli 80 amministratori che hanno creduto nel progetto proposto dal nostro gruppo. Un ulteriore ringraziamento ai tanti amici che con una parola, un gesto, un suggerimento hanno creduto in me e mi hanno aiutato in questa avventura.

Il loro fondamentale apporto, tanto in termini di quantità quanto e soprattutto in termini di qualità, onestà, umanità e competenza politica, ha permesso di raggiungere uno storico risultato per la Lega e per me. Un progetto fondamentale per la fantastica vittoria del nostro presidente Sergio Abramo che ha avuto la lungimiranza, da vero leader, di includere le varie anime del centrodestra presenti nel territorio provinciale. Abramo avrà in me un leale consigliere pronto a coadiuvarlo per affrontare le tante problematiche della provincia. Sono certo che il Presidente Abramo potrà dare voce ai tanti amministratori ed a tutto il territorio provinciale. Da lunedì inizierà un lungo percorso di impegno politico a supporto e sostegno di tutti i cittadini della Provincia di Catanzaro, affinché, finalmente, il 'vento' possa cambiare". E' quanto si legge in una nota del consigliere provinciale di Catanzaro Nicola Azzarito Cannella.