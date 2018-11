Gd Catanzaro: “Alecci rappresenta il futuro del Pd”

Le elezioni provinciali ci consegnano un ottimo risultato, frutto della cooperazione tra le varie anime del centrosinistra provinciale, che hanno saputo mettere da parte dissidi e malcontenti per raggiungere un unico obiettivo, ovvero il sostegno al candidato Ernesto Alecci, il quale è riuscito a farsi portavoce di di un'ampia aggregazione, grazie alla sua freschezza e alla sua coerenza politica: Alecci è stato capace di infondere fiducia e coinvolgere gran parte degli amministratori dei nostri territori, con un approccio positivo e carico di entusiasmo. Noi Giovani democratici di Catanzaro individuiamo in lui un punto di riferimento politico e gli riconosciamo capacità aggregative preziose, di cui il Pd non può fare a meno. Ecco perché siamo sicuri, alla luce anche delle sue dichiarazioni subito dopo l'esito elettorale, che Ernesto Alecci resterà in campo, dando il suo contributo a partire dal prossimo congresso regionale per la costruzione di un partito nuovo nei contenuti e nella sua classe dirigente, vicino alla quotidianità delle persone e dei territori.

Dettagli Creato Venerdì, 02 Novembre 2018 19:49