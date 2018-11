Premio Sciacca a Luigi Bulotta, le congratulazioni del sindaco Sergio Abramo

Il sindaco Sergio Abramo si è congratulato con l'avvocato catanzarese Luigi Bulotta, che è stato insignito del premio internazionale "Giuseppe Sciacca". "Un riconoscimento prestigioso e autorevole per una persona di altissimo spessore umano e morale, un uomo a tutto tondo che ha saputo farsi apprezzare in ognuno degli importanti ruoli ricoperti all'interno della pubblica amministrazione". Dirigente di alcuni dipartimenti regionali, direttore e commissario delle Asp di Catanzaro e Cosenza, presidente della fondazione Calabria Etica e coordinatore tecnico di una importante commissione della Conferenza Stato-Regioni, "Bulotta è un catanzarese che ha dato e continua a dare lustro alla sua città", ha affermato il sindaco, "e che ha lasciato e continua a lasciare un segno concreto e tangibile anche nel mondo del sociale e in quello religioso. Il fatto che Bulotta sia stato uno dei soli tre italiani fra le 21 personalità premiate all'interno della Pontificia università italiana – ha concluso il primo cittadino – deve inorgoglire tutto il capoluogo".

Dettagli Creato Venerdì, 02 Novembre 2018 19:23