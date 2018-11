I sindacati chiedono gli Stati Generali della Sanità in Calabria

Nel nostro paese e ancor più nella nostra regione esiste una vera emergenza sanità che ha molteplici

cause e crea una profonda diseguaglianza nell'accesso ai servizi tanto da determinare una vera e

propria messa in discussione dell'universalismo che la Riforma Sanitaria con la legge 833 del 1978 aveva

con forza affermato.

E' per questo che il 19 settembre scorso, CGIL CISL e UIL hanno organizzato a Salerno una grande

assemblea nazionale in cui hanno presentato la proposta di piattaforma per rafforzare il SSN, avviando

una campagna di iniziative regionali per sostenere il pieno rispetto del diritto universale alla salute e

con l'intento di recuperare il drammatico deficit nell'offerta di servizi e prestazioni nella sanità e

nell'ambito socio – sanitario, soprattutto nel Mezzogiorno.

In coerenza con quanto annunciato a Salerno e, soprattutto in ragione della profonda crisi in cui da anni

è impantanata la Sanità calabrese, con grande coesione unitaria, la FP Calabria, la CISL FP e la UIL FPL,

hanno concordato di organizzare nel solco della proposta confederale, a breve, gli Stati generali della

Salute in Calabria, un evento che dovrà chiamare a confrontarsi tutti gli attori del sistema Regionale

sanitario calabrese sulla proposta che le sigle sindacali presenteranno per provare a dare un contributo

concreto alla soluzione dei problemi culturali, organizzativi e di sistema che hanno precipitato i servizi

di assistenza e cura in un limbo decennale.

Per contro, siamo altrettanto consapevoli, delle caratteristiche tutte calabresi che hanno aggravato la

condizione dell'assistenza e che hanno radici affondate nell'intreccio mortale tra politica e gestione della

sanità come luogo di radicamento degli affari di potere affatto trasparenti, che, negli anni, hanno

condizionato sempre più il SSR, tanto da condurlo oggi, soprattutto in alcune province, in asfissia.

Sono troppi i problemi che assillano la Sanità in Calabria, a partire da quelli legati alla mancanza di

Strutture territoriali che possano costituire un idoneo filtro alla richiesta di assistenza sanitaria, che,

soprattutto nei giorni festivi e prefestivi, aumenta in maniera esponenziale in tutti i Pronto Soccorso

dell'intera Regione, determinando una attività emergenziale non adeguata agli Ospedale Hub e Spocke,

destinati a un'assistenza di alta specializzazione. Tali carenze, tra l'altro, sono da intestare ai pessimi

Amministratori che si sono avvicendati negli anni, causando disordine nella gestione delle Asp calabresi,

consegnando agli attuali manager una situazione di fatto ingovernabile.

E' chiaro a tutti che, date queste premesse, è impossibile recuperare una situazione di così grave disagio

se non si programma una terapia d'urto adeguata alla crisi profonda che ormai da anni caratterizza la

Sanita Calabrese.

In un Paese civile, il Sistema Sanitario è uno degli indicatori che dà lustro agli amministratori in funzione

della loro capacità di raggiungere quei risultati di eccellenza previsti dalla legge 833 del 1978, che

metteva al centro della riforma sanitaria tre cardini principali: prevenzione, riabilitazione e cura.

Nel 1978 veniva introdotto in Italia un modello di sanità che la Calabria, regione da sempre restia ai

cambiamenti, tardava ad accettare, ma che, dopo un primo momento di elaborazione ed adattamento,

stava iniziando a dare i suoi frutti anche nella nostra Regione.

A distanza di 40 anni, registriamo, però, un decadimento della Sanità Calabrese, le cui cause hanno radici

profonde tra cui anche la natura dei cosiddetti Comitati di Gestione, costituiti sostanzialmente da

rappresentanti nominati da tutte le forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione, che avrebbero

dovuto realizzare quel modello di Sanità delineato dalla legge n. 833/78 che tutti auspicavano, ma che di

fatto si è tradotto solo ed esclusivamente in una bieca spartizione politica del potere economico ed

elettorale che la Sanità rappresentava e continua a rappresentare.

A seguire, ulteriori riforme, sancirono la nascita delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere governate dai

manager.

L'aziendalizzazione del Sistema Sanitario non ha prodotto risultati soddisfacenti, a nostro avviso, per

molti motivi, tra cui, ancora, lo stretto legame del management con la politica, che non ha consentito una

gestione libera e finalizzata al conseguimento di risultati incentrati sull'erogazione di servizi rispondenti

ai bisogni dei cittadini e di qualità.

L'enorme debito accumulato, il mancato conseguimento dei LEA e quant'altro hanno condotto, secondo

legge, al commissariamento della Sanità Calabrese.

Le tante criticità, i disservizi e le mancate risposte hanno generato una rilevante emigrazione sanitaria,

che si presenta devastante per il budget economico della Regione.

L'enorme mole di danaro che la Calabria spende in mobilità passiva, piuttosto che in investimenti per

migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie, si traduce in oro colato per le Regioni dove è più forte la

migrazione sanitaria dei Calabresi.

Questo è il quadro, a cui si aggiunge uno scontro di potere che vede contrapposte più istituzioni, da una

parte il potere Regionale che rivendica il diritto a programmare la politica sanitaria del proprio

territorio, ma non lo fa, dall'altra la Struttura commissariale, con il proprio rappresentante che ha piena

delega nella gestione sanitaria, a cui si aggiunge un terzo attore che è rappresentato dai politici di

maggioranza eletti nell'ultima tornata elettorale che, a loro volta, rivendicano una fetta di potere. Tutti

accomunati dall'evidente difficoltà a dialogare tra di loro.

In tale situazione, il sindacato Confederale non può rimanere insensibile di fronte alla pressante richiesta

dei cittadini che rivendicano giustamente, quel diritto alla salute sancito dalla Costituzione italiana.

Così come, il Sindacato non può rimanere insensibile di fronte al disagio forte del personale sanitario,

ormai continuamente esposto ad ogni forma di aggressione. Operatori sanitari che nonostante l'età

media avanzata, nonostante le carenza numerica, nonostante le difficoltà organizzative e operative,

dovute all'assenza di una vera politica di programmazione sanitaria, continuano a far funzionare, con

ogni mezzo, i vari Presidi sanitari calabresi "sfasciati" da nefasti giochi di potere.

Un Sanità calabrese che raccoglie il grido di allarme proveniente da ogni angolo della Regione, sotto varie

forme ed espressioni. Adunate di sindaci e cittadini che gridano il loro dissenso ed il loro disperato

bisogno di sanità, Direttori Generali costretti a dimettersi senza spiegazioni esaudienti, lo stesso Clero

costretto a scendere in campo per richiamare l'attenzione del Governo nazionale su una situazione

senza ritorno.

Una situazione analizzata a fondo dalle Segreterie regionali di FP CGIL - CISL FP- UIL FPL, che riuniti gli

Organismi unitari, hanno deliberato che in Calabria è arrivato il momento di convocare gli Stati

Generali della Sanità, invitando tutti i livelli istituzionali che rappresentano il sistema governativo del

territorio, primi fra tutti il Governatore della Calabria e il Commissario per il Piano di rientro, i Direttori

Generali delle ASP e delle Aziende Ospedaliere calabresi, Operatori, Associazioni e singoli cittadini. Uno

spazio aperto di confronto per realizzare una valutazione realistica sul Sistema sanitario calabrese,

mettendo al centro della discussione un radicale progetto di riorganizzazione e rilancio del SSR, che

dovrà finalmente soddisfare le aspettative ed i bisogni della popolazione Calabrese.

FP CGIL - CISL FP- UIL FPL della Calabria invitano il Ministro della salute, Giulia Grillo, a partecipare alla

riunione degli Stati Generali della Sanità calabrese.