Provinciali a Catanzaro, Puccio (Pd): "Per Abramo una vittoria e una sconfitta"

"Il risultato delle elezioni provinciali di Catanzaro consegna al centrodestra una vittoria formale ma una sconfitta politica, di cui gioire veramente poco.

La verità è che Sergio Abramo ha vinto solo grazie al calcolo ponderato e non si è ritrovato nelle urne né i voti del territorio, quelli degli amministratori dei piccoli e medi Comuni, né – ed è il dato più eclatante –quelli di parte della sua maggioranza comunale.

Ernesto Alecci è riuscito a realizzare un risultato straordinario, e ciò grazie a un lavoro attento e scrupoloso, all'impegno comune delle forze democratiche e civiche che esprime il territorio e a una carica di freschezza che per una manciata di voti non si è tramutata in impresa.

Si occupi, dunque, Abramo dei numerosi impegni a cui da ieri è chiamato a rispondere da sindaco di Catanzaro e da presidente della Provincia, e lasci perdere il presidente della Regione, Mario Oliverio, tirato in ballo nelle dichiarazioni post voto del centrodestra in modo maldestro e improprio. Capiamo che questo centrodestra calabrese abbia una sorte di sindrome legata a Oliverio, dalla quale non riuscirà mai a liberarsi, ma quanto meno ci risparmino il piagnisteo, utile solo a coprire le loro divisioni". Lo afferma in una nota Giovanni Puccio, Responsabile organizzativo Pd Calabria