Nicola Azzarito consigliere provinciale della Lega, Frija: "È un traguardo meritato"

A seguito dell'elezione come consigliere provinciale della Lega, durante le elezioni appena svolte, di Nicola Azzarito, l'assessore comunale Giuseppe Frija esprime il suo plauso. "L'elezione a tale ruolo – afferma Frija - dimostra ancora una volta la fiducia riposta da parte di molti colleghi amministratori e consiglieri del territorio provinciale all'amico Nicola Azzarito. Infatti - continua - tale ruolo arriva con condizioni difficili ed a seguito per la prima volta della presentazione alle elezioni provinciali di Catanzaro di una lista della Lega. Azzarito - specifica - rappresenta uno dei principali riferimenti territoriali per il suo partito. Sono certo - continua Frija - che con tale ruolo Azzarito potrà portare avanti le istanze del nostro territorio e dell'intera provincia di Catanzaro. Il mio plauso ed il mio augurio - conclude Frija - vanno a Sergio Abramo che é il nuovo presidente dell'amministrazione provinciale di Catanzaro, sono sicuro che con amministratori come lui potremmo dialogare per il bene del nostro territorio."

Dettagli Creato Giovedì, 01 Novembre 2018 19:09