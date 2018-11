Provinciali a Catanzaro, Furgiuele: "Orgoglioso per nuova affermazione Lega"

"Sono orgoglioso della nuova affermazione della Lega. Gli 8mila suffragi avuti attraverso il voto di oltre 80 amministratori, sia pur con il sistema ponderato, alla consultazione provinciale che ha eletto Sergio Abramo presidente dell'ente intermedio di Catanzaro, sono un ulteriore segnale del nostro radicamento. Un processo in atto, ma allo stesso tempo razionale. Come dimostra l'elezione dell'amico Nicola Azzarito Cannella, persona di elevata cultura politica, sostenuto da un gruppo di amministratori anch'esso di grande qualità.

Un gruppo che troverà sempre nella Lega supporto operativo, non solo nella contingenza elettorale, di ciò mi faccio garante". Così il deputato calabrese della Lega, Domenico Furgiuele.

Dettagli Creato Giovedì, 01 Novembre 2018 11:42