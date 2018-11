Abramo presidente della Provincia di Catanzaro: gli auguri di Confagricoltura

Molti lo avevano previsto. Quello che non ci si aspettava è lo scarto di voti grazie ai quali il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, si è conquistato il ruolo di Presidente della Provincia: cinquecento voti circa di distacco dal suo avversario di centrosinistra Ernesto Alecci, sindaco di Soverato. Nella sua conquista del Palazzo di Vetro Abramo è stato sostenuto dalle liste "Centrodestra per la Provincia", "Destra Civica" e "La Provincia ci Lega" condotte da Mimmo Tallini, Claudio Parente, Piero Aiello, Baldo Esposito, Wanda Ferro, Franco Talarico, Mario Tassone e Domenico Furgiuele (Lega). Una vittoria, per così dire, di misura che dopo quattro anni restituisce la reggenza provinciale al centrodestra e di cui il presidente di Confagricoltura Catanzaro Walter Placida si dice soddisfatto; «Al Sindaco Sergio Abramo vanno i miei personali auguri e complimenti – dichiara Placida -. Sono certo che con la sua esperienza e praticità riuscirà a svolgere un ottimo lavoro anche alla guida della Provincia di Catanzaro, recuperando il giusto ruolo dell'ente intermedio, lavorando in maniera sinergica per il superamento dei tanti problemi strutturali che attanagliano i nostri territori. Sono altresì convinto che darà il giusto impulso anche alla neonata Crisea, che potrà essere vero volano di crescita, sviluppo ed innovazione per l'intero comparto agricolo Provinciale e Regionale. Tante le sfide che questa provincia dovrà affrontare, auguro ad Abramo ed si suoi consiglieri un buon e cospicuo lavoro!»

Giovedì, 01 Novembre 2018 10:24