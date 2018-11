Wanda Ferro alla Commissione Parlamentare Antimafia: orgoglio da parte di FDI Soverato, Montepaone e Montauro

Profondo orgoglio e senso di appartenenza viene coralmente espresso dai Circoli FDI di Soverato, Montepaone e Montauro nella persona dei rispettivi presidenti Giovanni Battista Marrapodi, Giuseppe Grande e Leo Aiello, nei confronti dell'On.Wanda Ferro. La nomina a componente della Commissione Parlamentare Antimafia, della deputata di Fratelli d'Italia, regala un senso di profonda soddisfazione alla comunità di Calabresi che con tanto ardimento l'ha sostenuta elettoralmente e la sostiene tutt'oggi, sempre più numerosa, nelle sue battaglie e nelle molteplici attività politiche, sociali ed "umane", da lei messe in campo, volte allo sviluppo organico della regione . In una terra bruciata e deturpata dalla criminalità organizzata, un luogo in cui le mafie si intrecciano ad ogni stato e grado della società civile, invischiandosi nella vita politica ed amministrativa, risulta più che mai importante l'ardore, la combattività, il desiderio di riscatto per la "nostra" Calabria che traspare vivido dalla rispettabilità pubblica e privata dell'On.Ferro. Finalmente una classe politica "pulita", "onesta" e "sincera con la popolazione" sta rappresentando questa terra e noi, militanti sul territorio, non possiamo far altro che ribadire il nostro sincero orgoglio politico e personale.

