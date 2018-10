Enpaia, Baretta Vicepresidente. Fai Cisl: "Auguri di buon lavoro"

"I nostri migliori auguri di buon lavoro a Pier Paolo Baretta, che andrà a svolgere il ruolo di Vice Presidente dell'Enpaia, Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura: siamo certi che le sue conoscenze e le consolidate esperienze politico-sindacali sapranno dare un contributo straordinario verso scelte positive e innovative per l'Istituto, che riveste un ruolo essenziale per la bilateralità nel comparto agricolo".

Così il Segretario generale della Fai Cisl Onofrio Rota, che aggiunge:

"Diamo il benvenuto anche al nuovo Presidente Giorgio Piazza e al nuovo Direttore generale, Roberto Diacetti. Ora che il rinnovamento dei vertici dell'Ente è compiuto, cogliamo l'occasione per augurare un buon lavoro a tutto il Cda, sapendo di poter contare su persone competenti, di esperienza, sensibili verso il mondo del lavoro e delle relazioni industriali e sindacali: ne abbiamo bisogno per vedere rafforzato il ruolo della bilateralità, che proprio nell'agricoltura ha le sue radici più profonde, e che oggi più che mai rappresenta una leva fondamentale a sostegno della previdenza e del lavoro".

Dettagli Creato Mercoledì, 31 Ottobre 2018 19:14