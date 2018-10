Catanzaro, raccolta parziale della carta per blocco mezzi Sieco

Anche domani, giovedì 1 novembre, si verificheranno disagi nella raccolta differenziata dei rifiuti. I problemi nel conferimento agli impianti, già annunciati ieri, avranno ripercussioni sulla raccolta prevista nei prossimi giorni.

Oggi è riuscito a conferire solo il 50% degli automezzi della Si.Eco. che sono bloccati, da martedì mattina, all'ingresso impianto di Alli; il resto degli automezzi potrà conferire nella giornata di venerdì.

Per questo motivo, la raccolta della carta per le utenze domestiche, prevista oggi, mercoledì 31 ottobre, è stata parziale. Si spera di completarla domani, giovedì 1 novembre, insieme alla raccolta della frazione organica. Si specifica che la raccolta subirà comprensibili ritardi. Ritardi, va precisato, che non dipendono dall'amministrazione comunale. Palazzo De Nobili, comunque, rinnova le sue scuse ai cittadini confidando nella massima collaborazione.

Dettagli Creato Mercoledì, 31 Ottobre 2018 18:36