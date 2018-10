Il Comune di Catanzaro aderisce alla campagna di raccolta firme a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo Insegnamento di educazione alla cittadinanza

Anche il Comune di Catanzaro ha aderito alla campagna di raccolta firme a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo "Insegnamento di educazione alla cittadinanza come materia autonoma con voto, nei curricula scolastici di ogni ordine e grado". La proposta, recepita dal vicesindaco Ivan Cardamone da parte del gruppo dei giovani di Forza Italia e ratificata dalla giunta, vede dunque il Comune Capoluogo in prima fila nell'iniziativa avviata la scorsa estate e promossa dall'Anci a livello nazionale. "In un periodo storico caratterizzato dallo smarrimento dei valori e dallo scollamento con le istituzioni – ha sottolineato Cardamone – ritengo che una proposta di questo genere meriti la più ampia condivisione perché tesa a rimettere al centro i principi fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione. Avere cura del bene pubblico, rispettare le regole di convivenza e il principio dell'uguaglianza nei diritti e nei doveri, sono elementi fondamentali e imprescindibili per essere veramente dei buoni cittadini. Un percorso in cui la scuola recita un ruolo essenziale e per cui ritengo più che opportuna la proposta di introdurre l'ora di educazione alla cittadinanza come materia curricolare. L'auspicio, dunque, è che anche i catanzaresi facciano la propria parte in questa iniziativa per raggiungere le cinquantamila firme necessarie per consegnare la proposta di legge in Parlamento entro la fine dell'anno. Le firme potranno essere apposte sui moduli disponibili all'ufficio anagrafe di Palazzo de Nobili, al contempo saranno organizzati dei banchetti in città per illustrare da vicino l'articolato e sensibilizzare la comunità ad esprimere la propria adesione".

Dettagli Creato Mercoledì, 31 Ottobre 2018 18:05