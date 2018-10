Al via la sezione Corti di Racconti nella Rete 2019

La XVIII edizione del premio letterario "Racconti nella Rete" propone una sezione del premio riservata ai soggetti per cortometraggi. Racconti per Corti, in collaborazione con la Scuola di Cinema Immagina di Firenze ed il sito Sceneggiatori.com, si sviluppa nel sito di Racconti nella Rete con le stesse modalità del premio letterario. In palio per l'autore del soggetto vincitore di questa edizione c'è la realizzazione di un cortometraggio che sarà presentato in anteprima al festival LuccAutori 2019.

Il corto "La partita", realizzato lo scorso anno, è stato finalista in diversi festival cinematografici ed ha vinto il premio "Cineclassico" al 18° Corto Fiction di Chianciano.

Per partecipare a Racconti per Corti occorre registrarsi nel sito www.raccontinellarete.it ed inserire in bozza – indicando la categoria "Sezione Racconti per Corti" - un soggetto originale ed inedito per sceneggiatura della lunghezza massima consigliata di 3500 caratteri spazi inclusi. Termine ultimo per partecipare al premio è il 31 maggio 2019.

I soggetti inseriti nella sezione Racconti per Corti saranno valutati da una giuria qualificata composta tra gli altri dal regista Giuseppe Ferlito, direttore della Scuola di Cinema Immagina, e dal critico cinematografico Giovanni Bogani. La giuria, entro il mese di giugno 2019, sceglierà a suo insindacabile giudizio un soggetto tra tutti quelli regolarmente iscritti alla sezione Racconti per Corti. L'autore del soggetto vincitore sarà invitato a realizzare la sceneggiatura del soggetto con la collaborazione della Scuola di Cinema Immagina di Firenze www.cinemaimmagina.it .

Il corto si girerà nella zona di Lucca usufruendo dei mezzi tecnici messi a disposizione dalla Scuola di Cinema Immagina. I protagonisti del corto saranno indicati dalla Scuola di Cinema Immagina, che curerà anche la regia dello stesso. L'autore del soggetto vincitore sarà invitato a Lucca per assistere e collaborare alla realizzazione del corto. Il corto verrà proiettato in anteprima in occasione del festival letterario LuccAutori in programma a Lucca nel mese di ottobre. In tale occasione verranno anche premiati i vincitori della diciottesima edizione del Premio Racconti nella Rete. L'organizzazione si riserva di promuovere il corto nei festival cinematografici ed in occasione della promozione dell'antologia Racconti nella Rete edita da Castelvecchi.

Il traguardo della decima edizione giunge dopo il successo dei corti "La scatola di cartone" di Giuseppe Sanalitro, "Amore cieco" di Alessandro Russo, "Il cappotto" di Roberto Ricci, "Il coraggio uno non se lo può dare" di Delia Mazzocchi, "Palline di Pane" di Matteo Agamennone, "Acetone" di Marco Moroni ,"Tale padre tale figlia" di Alex Creazzi, "La partita" di Giorgio Marconi e "Peccato Capitale" di Donatella Mascìa, proiettato in anteprima assoluta in occasione del Festival LuccAutori svoltosi a Lucca nel mese di Ottobre.