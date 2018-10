Discarica abusiva sequestrata a Lamezia Terme

Una discarica abusiva contenente 35 tonnellate di rifiuti solidi urbani e' stata scoperta e sequestrata a Sant'Eufemia dagli uomini del Nucleo ecologico della Polizia locale di Lamezia Terme. Gli agenti hanno individuato 34 ecoballe di plastica, alluminio pvc e derivati, tutto materiale smaltito illegalmente e abbandonato in localita' Trigna, lungo un'arteria stradale provinciale. I rifiuti, secondo quanto riferito dalla polizia locale, erano stati perfettamente composti e imballati e perfino preselezionati allo scopo di essere avviati alle ditte che si occupano di recupero e riciclaggio. Indagini sono in corso per capire come mai il materiale e' stato poi abbandonato in un'area a pochi metri dall'alveo del fiume Amato. In base ai primi sommari accertamenti si ipotizza che il possa essere arrivato a Lamezia Terme dalla Campania.

Creato Martedì, 30 Ottobre 2018 18:12