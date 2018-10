Manovra:Cgil, Cisl e Uil Calabria, manca visione strategica

"Cgil, Cisl e Uil calabresi ritengono che sia urgente per la Calabria una nuova stagione di lotta al dissesto idro-geologico, un grande Piano di manutenzione del territorio, una nuova forestazione che svolga funzioni protettive, preventive e di presidio ambientale e produttivo". E' quanto si afferma in un documento unitario sottoscritto dai segretari generali regionali Angelo Sposato (Cgil), Tonino Russo (Cisl) e Santo Biondo (Uil) in occasione della riunione delle segreterie confederali regionali per un esame della situazione politico sindacale con particolare riferimento alla legge di bilancio 2019 "che - e' detto nel testo - pur nel tentativo di discontinuita' col passato, manca di una visione strategica che sia capace di rilanciare la crescita e gli investimenti mettendo il lavoro e l'occupazione al centro delle politiche pubbliche". Nel documento, il sindacato confederale calabrese, che annuncia una mobilitazione sul territorio rileva che "il Mezzogiorno, piu' che di assistenza, ha bisogno di investimenti pubblici che incidano sul gap infrastrutturale. Il Paese puo' crescere solo se il Mezzogiorno e la Calabria riescono ad agganciare una ripresa stabile. Per la Calabria, il nodo dello sviluppo infrastrutturale, e' l'autentica priorita', partendo dalla portualita' e dall'intermodalita', dal ruolo strategico del porto di Gioia Tauro che deve essere il volano dello sviluppo regionale. Sulla Zes che deve essere una straordinaria occasione di sviluppo del territorio, sembra sia ormai calata un pesante e preoccupante coltre di silenzio.

Il governo - e' detto ancora nel documento - deve garantire la storicita' del finanziamento del fondo per la forestazione calabrese, indispensabile per evitare nuove catastrofi. riteniamo il superamento del precariato obiettivo indispensabile per dare dignita' al lavoro e ai lavoratori. Nella Legge di Bilancio occorre rendere strutturale il finanziamento dei 50milioni di euro per favorire la stabilizzazione dei lavoratori ex Lsu/Lpu allo scopo di procedere speditamente alla loro stabilizzazione dopo 20 anni di precariato nelle pubbliche amministrazioni, introducendo le deroghe normative necessarie a superare i vincoli della spesa del personale per gli Enti locali". "Il sindacato confederale calabrese - riporta il testo del documento - avviera' un percorso di assemblee sui luoghi di lavoro e di attivi territoriali unitari, mobilitando il mondo del lavoro calabrese, chiedendo alla deputazione parlamentare di sostenere concretamente le nostre proposte per il lavoro e per la Calabria.Per quanto esposto Cgil, Cisl e Uil hanno gia' posto in essere una serie di iniziative di mobilitazione unitaria su tutto il territorio regionale per una Legge di Bilancio per la Crescita, il Lavoro e gli Investimenti per il Mezzogiorno e la Calabria. La prima di queste iniziative si svolgera' a Cosenza, giorno 5 novembre nella sala conferenze dell'Hotel Europa. Giorno 12 novembre la mobilitazione continuera' con la manifestazione unitaria a Catanzaro, occasione nella quale sara' elaborata e presentata la piattaforma unitaria a favore della stabilizzazione degli ex Lsu/lpu, che successivamente sara' rappresentata e consegnata al Prefetto di Catanzaro, nella sua qualita' di coordinatore delle cinque Prefetture calabresi, in occasione della manifestazione di tutti gli Lsu-Lpu calabresi, gia' concordata unitariamente per giorno 16 novembre. Un ulteriore attivo unitario si svolgera' a Reggio Calabria giorno 26 novembre".