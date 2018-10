Callipo (Anci): “Senza deroghe a rischio stabilizzazione ex Lsu e Lpu”

"Non c'è più tempo. L'imminente scadenza dei contratti degli ex Lsu e Lpu rischia di mettere in gravissima difficoltà Comuni e lavoratori, se non interverranno le deroghe normative che abbiamo già chiesto con forza". Lo afferma il presidente dell'Anci Calabria, Gianluca Callipo che "mobilita – si legge nel comunicato - i sindaci calabresi e convoca per lunedì 5 novembre (ore 15.30, Hotel Lamezia) un'assemblea per fare il punto della situazione e lanciare agli interlocutori istituzionali un appello non più eludibile". "Nella lettera inviata ai primi cittadini per invitarli all'incontro della prossima settimana – si legge nella nota - Callipo ricorda che 'i Comuni calabresi, che impiegano complessivamente circa 4.500 ex Lsu e Lpu, sono in grande difficoltà perché, al momento, non c'è nessuna concreta risposta alle pressanti richieste di interventi normativi che possano consentire il rinnovo dei contratti a tempo determinato, in scadenza il 31 dicembre'".

"Situazione - continua la missiva - che non soltanto pregiudica i percorsi di stabilizzazione avviati, ma compromette anche la capacità amministrativa degli Enti locali che si ritroverebbero con enormi deficit di organico". "Callipo – è detto ancora nel comunicato - sottolinea che l'Anci, così come fatto anche dai sindacati, ha già lanciato l'allarme nelle scorse settimane 'affinché, a tutti i livelli, si prenda piena coscienza della situazione'". "Senza la previsione legislativa di precise deroghe alle normative in vigore, come il limite del turnover - sottolinea -, i Comuni non hanno la possibilità di procedere al rinnovo dei contratti senza violare la legge. Problematica di pari peso è rappresentata dall'insufficienza delle risorse a disposizione, nonché dal fatto che le stesse sono state garantite solo per 4 anni". "Da qui – conclude la nota - la necessità di convocare l'assemblea, alla quale saranno invitati anche il presidente della Regione e i parlamentari calabresi, 'con l'auspicio che questa possa rappresentare l'occasione per l'assunzione di impegni precisi con tempistiche certe"".