Gli auguri del presidente Oliverio al prof. Donato neo presidente della Fondazione Università Magna Grecia

Il presidente della Regione Mario Oliverio si congratula per la nomina di Valerio Donato alla presidenza della Fondazione Umg. Il presidente Oliverio ha avuto un cordiale colloquio telefonico con il prof.Donato.

"Faccio i migliori auguri di buon lavoro al prof. Valerio Donato - afferma in una dichiarazione il Presidente- per la prestigiosa nomina a presidente della Fondazione Università Magna Grecia. La guida di una istituzione così importante per la rilevanza sociale e culturale dell'Ateneo catanzarese è un compito di grande responsabilità ma sono sicuro che il prof. Donato saprà affrontare con efficienza e competenza, data la sua formazione e la consolidata esperienza all'interno dell'Università. Il lavoro che come Giunta Regionale stiamo portando avanti per le Università calabresi in questi anni e' di portata eccezionale: voglio solo ricordare gli investimenti importanti che abbiamo fatto e stiamo facendo con il risultato di avere coperto le borse di studio dal 34% del 2014 al 100 % 2017 degli studenti compresi nelle graduatorie. Vorrei nello stesso tempo ringraziare anche il presidente uscente Arturo Pujia per la passione con la quale ha guidato la Fondazione in questi anni".

