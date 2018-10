Ferro (FdI): “Felice per la scelta del prof. Donato quale nuovo presidente della Fondazione Umg”

"Sono particolarmente felice per la decisione del Consiglio di amministrazione della Fondazione Umg di indicare quale nuovo presidente il prof. Valerio Donato". E' quanto afferma il deputato di Fratelli d'Italia on. Wanda Ferro, che prosegue: "Brillante giurista ed apprezzato docente, il prof. Donato rappresenta una colonna portante dell'ateneo catanzarese, sempre attento e sensibile alla crescita culturale degli studenti e alla loro partecipazione attiva alla vita universitaria. Sono certa che egli saprà guidare al meglio la Fondazione nel perseguimento della sua mission istituzionale, che è quella di contribuire allo sviluppo dell'Università e del contesto economico, sociale e culturale del territorio, anche facendo da raccordo tra l'Ateneo, le istituzioni pubbliche e gli enti privati. Formulo al prof. Donato gli auguri di buon lavoro nell'interesse dell'Università e dei suoi studenti, e ringrazio per il lavoro svolto il suo predecessore prof. Arturo Pujia".

