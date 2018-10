Giovedì il “Pellegrinaggio alla Madonna di Conflenti in 500 e Auto d’Epoca”

Si terrà il prossimo giovedì, 1 novembre, il "Pellegrinaggio alla Madonna di Conflenti in 500 e Auto d'Epoca", organizzato dal Fiat Club 500 Italia-Coordinamento di Lamezia Terme.

Con ritrovo in via Tagliamento, alle 8.30, gli appassionati di auto d'autore, partiranno alla volta di Conflenti, per rendere onore alla Madonna e poter vivere la magia del Santuario ad Ella intitolato.

Un pellegrinaggio dunque, che coniuga la passione per il mondo 500, la devozione dei suoi partecipanti alla Madonna della quercia di Visora, e la storicità del suggestivo borgo calabrese.

"Questo evento – ha spiegato Agostino Strangis, - nasce con il desiderio di onorare il santuario di Conflenti, un luogo di fede e suggestività che in virtù del suo essere testimonianza concreta di Dio, tramite l'apparizione della Madonna, di recente, su concessione di Papa Francesco, è stato elevato a Basilica Minore Pontificia.

È per noi un onore – ha continuato Strangis – poter portare, nel meditativo silenzio che si respira a Conflenti, il rumore di fratellanza, amicizia, gioiosa partecipazione che contraddistingue il nostro coordinamento del Fiat Club 500. Ogni nostro evento vuole infatti, rafforzare questi legami, ma vuole essere anche l'occasione per riscoprire gli itinerari più incantevoli della nostra Calabria, e le Chiese, essendo eco di cultura religiosa e architettonica, rappresentando nostre prime mete".

Il Pellegrinaggio sarà poi arricchito dalla Santa Messa e da un momento di preghiera per tutti quei soci, prematuramente scomparsi ma il cui ricordo vive con intensità nel rombo di motore delle 500.

Le colorate 500, faranno poi tappa, alla Querciola, laddove si posò la Beata Vergine.

Un ricco programma che verrà scandito da momenti di intima quiete, sorrisi e la gioia di condividere, fra amici, la Festività di tutti i Santi.

Potranno partecipare, non solo e soltanto i soci del club, ma tutti coloro che vogliono trascorrere una giornata alternativa di relax, avventura lungo le strade calabresi, e desiderio di stare bene con un gruppo allargato di amici.