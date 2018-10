"Scopri la gioia di donare": iniziativa del service Lions Club Lamezia Host

Si è svolto ieri, domenica 28 ottobre, su corso Numistrano di Lamezia Terme, il service "Scopri la gioia di donare" ideato e organizzato dal Lions Club Lamezia Host - Distretto 108YA.

Il service, le cui responsabili sono state le socie lions Giovanna Rizzo e Donatella Amicarelli, ha promosso una raccolta di generi alimentari, libri e giocattoli per sostenere l'Emporio della Solidarietà del territorio lametino.

"Scopri la gioia di donare", è un service che si inserisce nel progetto del Centenario Lion "Alleviare la fame", momento di riflessione ed azione di solidarietà verso chi ha bisogno.

La manifestazione ha avuto infatti, come obbiettivo oltre la mera raccolta, anche e soprattutto quello di sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema divenuto oramai un'emergenza: la povertà, economica e culturale.

Una povertà che si concretizza come mancanza del pane quotidiano, come l'impossibilità di accedere all'istruzione, la difficoltà di crescere bambini e spesso, l'imbarazzo di chiedere aiuto.

La manifestazione è nata dall'esigenza del Lions Club lametino, di contribuire concretamente e non come evento propagandistico, ad allievare le sofferenze di quelle persone che vivono in uno stato di malessere e che non sono geograficamente lontane da noi ma che invece, possiamo ritrovare proprio dietro l'angolo delle nostre abitazioni, a scuola dei nostri figli, nell'indifferenza collettiva.

Un service – ha dichiarato la Presidente di Club, Rossella Manfredi – che realizza in maniera tangibile non lo slogan lionistico ma quel paradigma esistenziale che deve essere l'elemento caratterizzante di ogni socio lions: WE SERVE.

Dalle due socie lions, Rizzo e Amicarelli, arriva grande gioia e soddisfazione per la bellissima partecipazione dei lametini, che hanno pienamente compreso la valenza sociale del service ed hanno contribuito, con il sorriso, al buon risultato della giornata.

Compartecipata è stata poi, la presenza di molti altri soci, che hanno con entusiasmo, condiviso e sostenuto l'esperienza

Un grazie lo vogliamo rivolgere – hanno continuato le due organizzatrici – ai gestori del Bottega 89 Garage Cafè, per l'ospitalità concessa e per il supporto che ha permesso lo svolgimento della manifestazione nonostante la pioggia, e all'azienda Muraca di Cicala per aver donato i suoi prodotti (sottoli e sottaceti vari) per incrementare la raccolta alimentare.

Il service non si conclude con questo appuntamento ma continuerà, il prossimo 18 novembre e 16 dicembre, sempre dalle ore 9.30 alle 12.30, presso piazzetta San Domenico, Nicastro- Lamezia Terme.

L'invito del Lions Club di Lamezia Host è a prendere parte attiva a quella che non è una manifestazione di Club, ma un edificante servizio di comunità.