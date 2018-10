Riapertura Aula Studio a Catanzaro Lido: l’impegno di Gioventù Nazionale

"La riapertura dell'aula studio "M. Gerace" avvenuta in data venerdì 26 ottobre nel quartiere Lido di Catanzaro anche quest'anno si è dimostrata un segnale di notevole rilievo per la città e soprattutto per la comunità studentesca dell'Università "Magna Græcia". Continua a dimostrarsi un prospetto in perenne crescita, contribuendo significativamente a rendere il capoluogo a misura di studente e a far crescere il nostro giovane Ateneo.

Noi ragazzi di Gioventù Nazionale non tiriamo indietro dal continuare ad offrire il nostro apporto all'associazione universitaria Primavera Studentesca che in questo momento porta avanti quei principi e progetti al quale ci siamo sempre ispirati e che crediamo abbia bisogno la città di Catanzaro. Progetti che offrono uno spazio dove incontrarsi, confrontarsi, studiare e trovare meno difficoltà durante la carriera universitaria, ma soprattutto creare e sostenere una vita universitaria che sappia andare in parallelo con le prospettive di sviluppo e crescita socio-economica del capoluogo" è scritto in una nota a firma del presidente provinciale Silvio Rotundo e del responsabile dell'area comunicazione, Simone Codispoti.