Tombini ostruiti a Catanzaro: Codacons pronto alla denuncia

Tombini ostruiti e grate intasate dai rifiuti non rimossi.

Basta soltanto qualche ora di pioggia per trasformare le strade del capoluogo di regione in vere e proprie piscine.

E così, mentre l'amministrazione fatica a garantire l'ordinaria manutenzione, i Cittadini si ritrovano nell'impossibilità di uscire da casa con il rischio allagamenti che incombe.

"Ogni qualvolta che si verificano precipitazioni, anche di modesta entità, lo scenario è sempre quello di una città in ginocchio, poiché grate e tombini sono ostruiti da rifiuti d'ogni genere". Lo afferma in una nota Francesco Di Lieto vicepresidente nazionale del Codacons, che ha già diffidato il Comune a garantire l'ordinaria manutenzione provvedendo alla pulizia di grate e tombini.

Vista l'assenza di qualsiasi riscontro, chiediamo al Prefetto di intervenire, anche facendo ricorso all'esercito - sostengono dal Codacons.

Abbiamo rappresentato più volte l'emergenza derivante dalla mancata manutenzione delle grate e dei tombini, per cui- conclude Di Lieto - se a causa di allagamenti per i rifiuti che ancora oggi ostruiscono grate e tombini, si dovessero verificare incidenti, non esiteremo a denunciare il Sindaco e l'Assessore al ramo, per omissione d'atti di ufficio.