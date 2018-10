Camera Commercio Catanzaro, Oliverio: "E' stato il Mise a volere il Commissario"

"Abbiamo atteso il pronunciamento degli organi della giustizia e alla luce del pronunciamento ultimo del Consiglio di Stato e della ulteriore sollecitazione del Mise abbiamo dovuto prendere atto e procedere al commissariamento". A dirlo e' stato il presidente della Regione Mario Oliverio in relazione alla nomina del commissario alla Camera di commercio di Catanzaro.

"Perche' avremmo tenuto per un anno questa situazione, l'avremmo fatto prima se c'era una volonta' diversa di non tenere conto del loro percorso" ha aggiunto. "L'elezione - ha spiegato il Governatore - e' stata contestata dal ministero. Il Mise, a piu' riprese ha contestato la legittimita' di questo percorso con il fatto che c'era il problema di unificare le Camere di commercio, tant'e' che il Consiglio di Stato su questo si e' pronunciato non sulla loro legittimita'. Il Mise, alla vigilia della nomina del commissario, ha riproposto la questione un'altra volta diffidando la Regione a procedere. A quel punto non potevamo non farlo, altrimenti saremmo passati noi dalla parte del torto. Alla Camera di commercio sanno bene che noi per un anno abbiamo lavorato per mantenere una situazione che e' quella che c'e' stata. Dopodiche', alla luce ed all'evidenza di atti formali da parte del Mise che hanno diffidato la Regione per l'ennesima volta, non c'erano altre scelte che quelle di procedere al commissariamento". Oliverio ha poi giudicato molto grave che al commissario non sia stato dato modo di insediarsi, sottolineando, comunque, che "non sta a me fare rispettare la legge, ci sono altri organi che sono preposti a cio'".