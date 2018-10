Camere Commerio, Mammoliti (Cgil): "Situazione kafkiana"

"Quanto sta accadendo nella 'governance' della Camera di Commercio di Catanzaro rappresenta una situazione kafkiana, senza precedenti, esplosiva. E il "caso" scatenato a seguito degli atti prodotti dalla Regione va chiarito, e risolto, in tempi rapidissimi". Lo sostiene, in una nota, il segretario della Cgil Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia, Raffaele Mammoliti.

"Vogliamo conoscere - aggiunge - quale sia l'organo legittimato a governare la Camera di Commercio di Catanzaro. Nella Regione regnano tempi elefantiaci, mentre il supporto ai processi produttivi richiede tempi immediati. Lo scontro al quale stiamo assistendo non fa bene al territorio, e non solo. La nomina adottata dal presidente della Regione, che auspicavamo potesse ripristinare un clima di ritrovata collaborazione, pare invece infittire la confusione e il caos istituzionale catapultando un ente cosi' prestigioso come la Camera di Commercio di Catanzaro in un conflitto senza precedenti con implicazioni anche su Unioncamere regionale". "Per quanto ci riguarda - dice ancora Mammoliti - non e' in discussione la professionalita' dei singoli soggetti interessati alla vicenda (Sganga, Rossi, Franze'), ma l'atteggiamento adottato dalla Regione che ci porta a esprimere serie perplessita', senza dietrologie e valutando semplicemente i fatti, sulla tempistica di tutta la vicenda e sulle reali intenzioni che si potrebbero celare dietro questa vicenda. A tal proposito, mi preme infatti ricordare quanto espresso dalla Cgil nel novembre 2017 circa la solerzia con la quale la Regione notificava ad horas la comunicazione della sospensione di procedere all'insediamento del Consiglio della Camera di Commercio di Catanzaro, mentre, per il decreto di nomina dei componenti del Consiglio stesso, aveva impiegato oltre 60 giorni. Se in quell'occasione la Regione avesse adempiuto al decreto di nomina atteso, probabilmente tutto questo non sarebbe accaduto. Pertanto, non possiamo che denunciare i ritardi della Regione e, contestualmente, dell'intera classe politica catanzarese che non si e' attivata per come avrebbe dovuto per sollecitare il decreto di nomina in tempi utili a garantire la piena legittimita' degli organismi di governo. Riteniamo che proseguire con un atteggiamento di scontro non sia utile, anche perche' non consente a tutti gli attori di partecipare, cosi' come previsto dalle normative vigenti, alla gestione ordinaria dell'ente". "Chiediamo dunque alla Regione e al Ministero competente - conclude Mammoliti - di attivarsi affinche' si possano finalmente individuare e condividere soluzioni utili al ripristino con gli atti necessari (e possibilmente in tempi rapidissimi) di un governo legittimo e 'ordinario' della Camera di Commercio di Catanzaro. Sinceramente, quando in un territorio si riscontrano difficolta' ad affermare lo Stato di diritto, non e' certo un buon segnale"