Camera di Commercio Catanzaro, Abramo-Polimeni: "No penalizzazioni"

"Non abbiamo intenzione di entrare nel merito della vicenda relativa alla Camera di commercio di Catanzaro, non conoscendola nei minimi dettagli. Speravamo, pero', che la situazione venisse risolta senza ulteriori contrapposizioni. La strada scelta dalla Regione sta invece andando nel senso contrario e tutto questo non fa altro, a nostro avviso, che penalizzare lo sviluppo delle attivita' commerciali della nostra provincia". E' quanto affermano, in una dichiarazione congiunta, il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, e il presidente del Consiglio comunale del capoluogo, Marco Polimeni. "Non abbiamo assolutamente nulla in contrario - proseguono Abramo e Polimeni - sulla persona di Giuseppe Franze', le cui riconosciute competenze si uniscono alla professionalita' e sensibilita' dimostrate negli anni nel campo delle cooperative. Pero' non possiamo non esprimere una solidarieta' altrettanto assoluta a Daniele Rossi che ha ricoperto il ruolo di presidente della Camera di Commercio per ben 11 mesi senza che la Regione dicesse nulla. E su questo punto che viene spontaneo chiederci alcune cose. Perche' la Regione ha impiegato cosi' tanto tempo per nominare il nuovo commissario dopo le dimissioni di Sganga? Perche' in questo lungo periodo di tempo la Regione non e' ricorsa alle vie legali per contestare la nomina degli organi camerali e l'elezione di Rossi alla presidenza dell'ente camerale?".

"Far finta di nulla non e' stato, forse - sostengono Abramo e Polimeni - un implicito riconoscimento dell'elezione del presidente? Qual e' stato il motivo alla base del decreto di sostituzione del commissario, visto che gli effetti del processo di accorpamento fra le Camere di Catanzaro, Crotone e Vibo sono stati sospesi dal Consiglio di Stato in attesa che il Tar si pronunci nel merito? Facciamo nostri anche i dubbi espressi dal presidente Rossi e dal segretario Ferrara nel sostenere che, di fatto, la nomina di Franze' in sostituzione di Sganga, non produce alcun effetto sull'attivita' dell'ente camerale, 'essendo le funzioni dello stesso Sganga terminate con l'atto di insediamento del Consiglio camerale, convocato a suo tempo dalla stessa Regione e regolarmente operativo dal 28 novembre 2017'. Se non e' una contraddizione questa? Nel corso di questi 11 mesi, durante i quali l'ente camerale ha operato a regime per dare risposte concrete a un comparto fondamentale per la nostra provincia, avevamo creduto, a questo punto inutilmente, che la Regione avesse optato per la scelta piu' saggia. Purtroppo, ci ritroviamo davanti ad una puntata peggiore di quella precedente e il rischio concreto e' che ad esserne maggiormente danneggiati saranno solo le imprese e gli operatori rappresentati dalla Camera di Commercio".