Morto Di Segni: Magorno, e' dovere lavorare per la memoria

"E' scomparso Lello #DiSegni, ultimo dei sopravvissuti al rastrellamento nazista del ghetto di Roma avvenuto il 16 ottobre del 1943. E' ancora piu' forte, per noi, il dovere di lavorare per la memoria, perche' certe tragedie non devono avvenire mai piu'". Lo afferma, su Twitter, il senatore del Pd, Ernesto Magorno.

Dettagli Creato Venerdì, 26 Ottobre 2018 19:00