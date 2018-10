Bando Autoimpiego: comunicazione ai beneficiari

Si comunica che con Decreto Dirigenziale n 11475 del 16/10/2018, sono stati approvati gli elenchi definitivi degli ammessi e finanziati in relazione all'Avviso pubblico per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità pubblicato approvato con DDG n 3755 del 06/04/2017 e pubblicato sul BUR Calabria n. 33 del 11/04/2017 parte Terza.

Tutti i soggetti che risultano inseriti nelle graduatorie definitive dei soggetti ammessi a finanziamento, per come previsto dall'Art. 11 dell'Avviso pubblico, dovranno sottoscrivere l'Atto di Adesione e Obbligo, secondo lo schema messo a disposizione e consultabile sul sito istituzionale della Regione Calabria http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/302/index.html, attraverso il quale sono regolamentati i rapporti giuridici e finanziari e i reciproci obblighi tra Regione e Beneficiario.

Costoro sono convocati giorno 05/11/2018 presso la Sala Oro - Regione Calabria, Cittadella Regionale per la sottoscrizione dell'Atto.

Al fine consentire al Settore competente la predisposizione della documentazione necessaria per la sottoscrizione dell'Atto di adesione e obbligo, dovranno comunicare, inoltre, l'accettazione del contributo concesso (Allegato 1) tramite posta certificata al seguente indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. allegando copia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale.

Si precisa che la mancata Sottoscrizione dell'Atto di adesione e obbligo a seguito di seconda convocazione ed in assenza di richiesta motivata di differimento del termine, comporta la decadenza delle agevolazioni.

Si precisa, infine, che il perfezionamento del provvedimento di ammissione alle agevolazioni è condizionato al rispetto di quanto indicato nelle Linee Guida che sono in corso di pubblicazione sul sito http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/302/index.html