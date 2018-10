Catanzaro, D’Ippolito (M5S): “Inammissibile contrapposizione Regione-Camere Commercio”

"Fa tanto male alle aziende calabresi la datata e perdurante contrapposizione tra il governatore Mario Oliverio e il gruppo dirigente della Camera di Commercio di Catanzaro". Lo afferma, in una nota, il deputato M5s Giuseppe D'Ippolito, per anni consigliere camerale e presidente dell'Albo regionale dei gestori ambientali. "Si tratta – aggiunge il parlamentare – di comportamenti, da una parte e dall'altra, che ormai hanno assunto forme inaccettabili e che dimostrano, soprattutto dal lato di Oliverio, un concetto del potere come puro strumento di controllo del consenso elettorale. È inammissibile che in una regione come la Calabria, in cui le imprese devono combattere tra mille difficoltà, compresa la pressione criminale, una Camera di Commercio possa subire ciò che sta patendo quella di Catanzaro, paralizzata da una miopia politica che va molto al di là della questione degli accorpamenti in corso". "Perciò – conclude D'Ippolito – mi appello alle due parti in contesa perché riescano a parlarsi, perché riescano a prescindere da ogni scadenza elettorale e a mantenere fisso l'obiettivo primario, che è l'interesse dell'utenza e il corretto dello svolgimento delle funzioni pubbliche, fondamentali, che competono alla Camera di Commercio".

Dettagli Creato Giovedì, 25 Ottobre 2018 19:25