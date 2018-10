Turismo, lunedì evento regionale a Lamezia Terme organizzato da Zampino

La FIAVET (Federazione Italiana Associazioni Imprese di Viaggi e Turismo) è l'Associazione di categoria per antonomasia delle Agenzie di Viaggio e, più in generale, delle Imprese del Turismo. Fondata nel febbraio 1961, costituisce pertanto di gran lunga la rappresentativa più consolidata degli Agenti di Viaggio Italiani. La FIAVET, ormai assente sul territorio regionale da circa 20 anni, ha però deciso recentemente di rinascere in Calabria e di farlo puntando su un giovane ma già affermato e unanimemente stimato professionista della Sibaritide: Giuseppe Giovanni Zampino, titolare dell'Agenzia "Zampino Viaggi" e MSC Social Partner di Corigliano. Zampino è stato infatti designato a ricoprire il prestigioso incarico di Presidente regionale della FIAVET al termine dei lavori dell'assemblea regionale tenutasi lo scorso mese di marzo presso la sede di Presidenza della Sacal – Aeroporto di Lamezia Terme.

Zampino, da quel momento in poi, è stato come un fiume in piena, animato dalla ferrea volontà di ricostituire e far rinascere l'Associazione di categoria e dal grande ruolo che le circa 270 Agenzie calabresi svolgono nel turismo di outgoing ed incoming territoriale, ciascuna con diverse esigenze e necessità. Un lungo e certosino lavoro, questo avviato dal Presidente Zampino, per ampliare le adesioni alla categoria ma anche per offrire la possibilità di dar voce ad un settore che sviluppa ormai fatturati notevoli ed instaurare le relative sinergie con enti regionali, provinciali e comunali.

Una significativa novità si registra, in tal senso, proprio in questi giorni. A darne notizia è, in una nota, il giornalista Fabio Pistoia. È stata difatti promossa dal Presidente Zampino un'importante iniziativa rivolta a tutte le Agenzie di Viaggio della Calabria e che avrà luogo il prossimo 29 ottobre, alle ore 16.00, presso il T-Hotel, situato sulla S.S. 280 di Lamezia Terme. Si tratta di un seminario sul tema "Direttiva Pacchetti e servizi turistici collegati. Cosa cambia per le Agenzie".

"Il rapporto fra Agenzie di Viaggio e consumatori – dichiara il Presidente Zampino – ha subito, con l'entrata in vigore della nuova Direttiva Pacchetti, un sensibile cambiamento. Un nuovo modo di rapportarsi con il consumatore che, se ben sfruttato, può rappresentare anche una grande occasione per il nostro settore. Per approfondire tutti gli aspetti della nuova Direttiva, ho pertanto deciso di organizzare tale appuntamento in programma a Lamezia Terme. Durante il seminario affronteremo le principali variazioni apportate dalla normativa, il concetto di servizi turistici collegati e le nuove responsabilità in capo ai vari soggetti coinvolti. Avremo per l'occasione un prestigioso relatore: il legale della FIAVET nazionale, avvocato Federico Lucarelli".

La designazione di Zampino e la promozione di questa iniziativa rappresenta un onore per la comunità di Corigliano-Rossano e per l'intera Sibaritide ma, più in generale, per tutti coloro i quali operano nel settore delle Agenzie di Viaggio e del Turismo. Zampino, con impegno e abnegazione, è riuscito a ritagliarsi, in anni di duro e incessante lavoro a dispetto della giovane età, un curriculum di esperienza ed affidabilità che costituisce una valida garanzia in ambito regionale, nazionale e anche oltre. Si è certi che la nomina di Zampino e l'operato intrapreso saranno forieri di risultati fecondi per l'intera Calabria, in termini di prospettive occupazionali e di positiva ricaduta d'immagine.