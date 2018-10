Politeama di Catanzaro, parte alla rande la stagione di prosa

La stagione del Politeama parte col botto, con due spettacoli di prosa tra i più attesi e apprezzati, programmati per due sabati consecutivi: il 10 novembre, sarà in scena "Un & Down" con uno strepitoso Paolo Ruffini e la singolare compagnia composta da sei attori "diversamente abili"; il 17 novembre, sarà invece la volta di una coppia formidabile, Alessandro Benvenuti e Stefano Fresi, con il loro "Donchisci@tte".

Cominciamo a parlare di "Un& Down". E' uno spettacolo davvero insolito, per la regia di Lamberto Giannini e con la partecipazione al pianoforte di Claudia Campologno. Paolo Ruffini porta a teatro uno show differente, uno spettacolo realizzato insieme a cinque attori con la sindrome di Down e uno autistico. Dice Ruffini: "Questo spettacolo porta sul palco emozione, libertà, disabilità, è un one man show sulle abilità e le capacità. In ogni momento ci sarà un sabotaggio da parte di ognuno di loro, è uno spettacolo a quadri con attori con diverse discipline e azioni umane che sono migliori di noi."

"Donchisci@tte" (la chiocciola al posto della O non è un refuso) è un lavoro liberamente ispirato a Don Chisciotte della Mancia di Miguel de Cervantes. L' adattamento e la regia sono di Davide Iodice. Una scrittura originale che prende ispirazione dallo spirito dell'opera di Cervantes, scagliando una volta di più la simbologia di questo 'mito' contro la nostra contemporaneità. Con vesti sgangheratamente complottiste e una spiritualità naif, accompagnato da un Sancho, che è insieme figlio e disorientato adepto, il nostro Don intraprende un corpo a corpo, disperante e "comico" contro un mondo sempre più virtuale, spinto a trovare l'origine del male nel sistema che lo detiene.