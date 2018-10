“Dalla parte dei territori. Provincia di Catanzaro, quattro anni di buon governo”: il 27 ottobre al Musmi l’ incontro organizzato da Pd Calabria

"Dalla parte dei territori. Provincia di Catanzaro, quattro anni di buon governo" è il tema dell'iniziativa organizzata dal Partito democratico della Calabria, sabato 27 ottobre alle ore 10, nella sala conferenze "Giuditta Levato" del Museo Storico Militare di Catanzaro, nel cuore del Parco della Biodiversità Mediterranea per evidenziare il buon operato amministrativo del centrosinistra guidato dal presidente dell'Ente intermedio Enzo Bruno, a pochi giorni dal rinnovo della presidenza e del consiglio provinciale.

Quella di sabato sarà una importante occasione per fare il punto sui risultati ottenuti e il buon esito della capacità progettuale messa in campo in questi quattro anni da cui il Partito democratico vuole ripartire per rilanciare la propria azione politica sui territori.

Il presidente Bruno con grande impegno e passione, sfidando criticità e difficoltà tanto economiche quanto organizzative in seguito alla riforma Delrio, è riuscito a tenere la barra dritta nell'attività quotidiana dell'Ente intermedio che, esercitando funzioni fondamentali come la viabilità e l'edilizia scolastica, si è occupato della sicurezza dei cittadini mantenendo elevata la qualità dei servizi rimanendo punto di riferimento per gli 80 comuni della provincia.

Un dibattito, quindi, che punta a dare la dovuta visibilità ad un percorso amministrativo virtuoso e nello stesso tempo ad avviare in confronto quanto mai sul futuro delle Province, dopo il referendum del 4 dicembre 2016 che ne ribadisce il livello costituzionale, e sul rilancio dell'Ente e del suo ruolo nel territorio, partendo dal riconoscimento della necessaria autonomia finanziaria.

Dopo gli interventi del senatore Ernesto Magorno, del sindaco di Soverato (e candidato alla presidenza della Provincia di Catanzaro per Pd e Area Civica) Ernesto Alecci, del segretario provinciale della Federazione del Pd di Catanzaro, Gianluca Cuda, e del coordinatore regionale Giovanni Puccio, le conclusioni saranno affidate al presidente della Provincia di Catanzaro, Enzo Bruno.