Girifalco (Cz), Vonella (FI) plaude ad approvazione convenzione parco eolico

"A 48 ore dalla seduta di Consiglio Comunale che ha sancito l'approvazione dello schema dell'accordo transattivo e lo schema di rimodulazione della convenzione del parco eolico, nel rispetto della normativa vigente in materia, in qualità di vice coordinatore di Forza Italia Girifalco, mi sento di esprimere un doveroso plauso all'amministrazione comunale che ha ottenuto un importante risultato per la nostra comunità. Siamo certi che la determinazione adottata dal civico consesso porterà grossi benefici al territorio e ai cittadini che, in questo momento di crisi economica e sociale di ricaduta nazionale ed, addirittura, internazionale, avvertono ancora di più il bisogno di servizi di qualità". E' quanto sostiene Filippo Vonella, Vice coordinatore Forza Italia Girifalco.

"Con maturità, il Consiglio Comunale ha portato a compimento un lungo e travagliato percorso grazie, anche, all'azione e al lavoro del presidente del Consiglio Comunale, Elisabetta Ferraina, che, dimostrando grande senso di responsabilità, è rimasta in aula votando favorevolmente la pratica.

Sarebbe stato facile e comodo tirarsi indietro, ma il presidente Ferraina ha, ancora una volta, dato prova del suo grande amore per Girifalco.

Al presidente, al sindaco e all'intera amministrazione auguro, quindi, di continuare a lavorare per il bene della nostra comunità così come fatto sino ad ora".