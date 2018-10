A Catanzaro un convegno sul Ponte Morandi: “Struttura robusta, no pericolo crolli”

Il Ponte Morandi di Catanzaro tra passato, presente e futuro, un'infrastruttura simbolo del'identita' del capoluogo calabrese ma anche "laboratorio" per nuove sperimentazioni sul piano della sicurezza.

E' su questi temi che si è concentrato il convegno, organizzato dal Rotary Club Catanzaro e dal Rotary Club Catanzaro Tre Colli, su "Evoluzione e progresso nella gestione di ponti e viadotti: il ponte Morandi di Catanzaro". L'infrastruttura catanzarese e' tornata all'attenzione generale anche perche' venne inaugurata nel 1962 su un progetto opera dello stesso ingegnere, Morandi, che ha progettato il ponte sull'A10 a Genova, crollato lo scorso 14 agosto: questo e', peraltro, l'unico punto di contatto tra le due infrastrutture, che per tutto il resto - e' stato rimarcato anche nel convegno - presentano caratteristiche tecniche completamente differenti.

"Il ponte Morandi di Genova e' stato per l'epoca un'opera frutto di grandissima innovazione che e' servita a far conoscere l'Italia al mondo". Lo ha detto Mario Paolo Petrangeli, ordinario di Teoria e gestione di ponti dell'universita' "La Sapienza di Roma", che e' stato assistente dell'ingegnere Riccardo Morandi, progettista del ponte di Genova crollato il 14 agosto scorso. Petrangeli e' intervenuto a lconvegno. "Proprio il fatto che fosse una opera innovativa - ha aggiunto Petrangeli - l'ha resa molto piu' rischiosa perche' all'epoca non c'era ancora l'esperienza applicata per la costruzione di altri ponti, come il 'Morandi' di Catanzaro. Oggi i ponti cosiddetti strallati sono completamente diversi rispetto ai primi, ma questo abbiamo potuto capirlo solo dopo un certo numero di anni in cui si sono registrati i problemi. Questi ponti dovevano essere dei 'sorvegliati speciali' perche' realizzati in precompresso e non in cemento armato e questo li rendeva piu' sensibili al degrado. Morandi fece un giusto richiamo chiedendone la manutenzione perche' conosceva bene l'opera e si preoccupava di dare indicazione sulla sua giusta gestione. Chiaramente, dopo sessanta anni, se non si effettua la giusta manutenzione, le conseguenze sono quelle che sono".

. Sono quindi - ha rilevato il docente universitario - due strutture diverse, e quella di Catanzaro e' assolutamente robusta come si dice adesso in gergo tecnico".

Sulla stessa lunghezza d'onda Giuseppe Ferrara, coordinatore territoriale Anas, che ha illustrato l'andamento di alcuni lavori di manutenzione attualmente in corso sul Ponte Morandi di Catanzaro: "Si tratta - ha spiegato Ferrara - di un intervento innovativo, perche' abbandona la logica dell'emergenza e privilegia invece la logica della programmazione."

Anche Ferrara ha poi ritenuto "doveroso confermare la bonta' di come fu costruito il Ponte di Catanzaro e dei materiali al tempo utilizzati, e dalle indagini che abbiamo fatto non possiamo assolutamente pensare a un pericolo di crolli". Il coordinatore territoriale Anas ha, inoltre, fatto una panoramica complessiva della situazione infrastrutturale nella regione, contenuta anche in un dossier inviato al governo nazionale all'indomani della tragedia di Genova: "Abbiamo inviato al ministero un lungo elenco di interventi che abbiamo intenzione di programmare e di realizzare nei prossimi anni sia per l'autostrada sua per tutta la viabilita' calabrese. Sono necessari cospicui finanziamenti per migliorare la situazione, porre sotto manutenzione le infrastrutture calabresi e - ha concluso Ferrara - fare poi il passo successivo, l'adeguamento sismico, che in una terra cosi' a rischio e' fondamentale".

Presenti al dibattito tra gli altri anche Marco Moladori, dell'Anas, e Silvio Baudi, direttore dei lavori di manutenzione straordinaria del ponte Morandi. A portare i saluti istituzionali l'assessore regionale ai Lavori pubblici, Roberto Musmanno e il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo.