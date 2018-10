Verso le Elezioni Provinciali a Catanzaro, Alecci: “Realizzare ente aperto e solidale”

"A una settimana dal voto per la Provincia di Catanzaro, nonostante si tratti di un'elezione di secondo livello, e' mia cura parlare non solo a sindaci e consiglieri comunali ma a tutti i cittadini della provincia di Catanzaro. Nel momento in cui ho accettato la candidatura, che per me rappresenta un onore e un orgoglio di cui rendere grazie a tutti coloro che hanno creduto in me, mi sono dato delle priorita'". Lo afferma, in una nota, il sindaco di Soverato Ernesto Alecci, candidato del centrosinistra alla presidenza della Provincia di Catanzaro. "Il mio orizzonte d'azione e' realizzare una Provincia aperta e solidale, concentrata nell'esercizio delle sue funzioni e punto di riferimento per gli amministratori locali e per i cittadini. Gli enti intermedi, pur indeboliti da una riforma a cui mi auguro il Governo nazionale voglia mettere mano il piu' presto possibile, rappresentano un baluardo di servizi importantissimi, che incidono direttamente sulla vita delle persone. Penso alle competenze sull'edilizia scolastica, che nella nostra Provincia include ben 36 istituti superiori: una rete su cui gia' sono stati eseguiti diversi interventi in sicurezza e manutenzione e che necessita di un'attenzione costante, da realizzare attraverso uno lavoro di intercettazione di risorse economiche e di impegno congiunto con tutte le istituzioni, perche' i ragazzi sono oggi il nostro piu' grande capitale. Penso, ancora, alle competenze sulle infrastrutture viarie: la fragilita' idrogeologica della Calabria e della provincia di Catanzaro e' tema da meritare una concentrazione di sforzi, avendo come bussola il principio della prossimita' e della vicinanza alle reali necessita' dei territori e della collaborazione fra enti". A giudizio di Alecci, "e' bene, su questo grande tema, mettere attorno a un tavolo la Provincia, la Regione, Calabria Verde, i Consorzi di bonifica e le amministrazioni comunali per capire le urgenze e mappare i bisogni, consapevoli che la prevenzione e' lo strumento piu' efficace che possiamo mettere in campo. Sara' mia intento, da presidente, promuovere incontri aperti con amministratori e cittadini, dando respiro e gambe alle migliori energie che la provincia di Catanzaroesprime, valorizzando le buone pratiche disseminate nei nostri enti locali e creando quel senso di comunita' e di appartenenza, che fa sentire tutti piu' sicuri e meno soli. Nel tempo della disillusione e della politica urlata, resto convinto che l'impegno diretto e personale sia la migliore risposta. Occorre armarsi della consapevolezza che e' possibile costruire anche con una politica mite, fatta di gesti semplici e di buon senso, di rispetto, pur nella fermezza delle decisioni".

Dettagli Creato Mercoledì, 24 Ottobre 2018 17:41