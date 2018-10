"Il protocollo d'intesa che il Comune ha sottoscritto con l'Ateneo "Magna Graecia" per il piano della formazione del personale dipendente è un atto importante per l'amministrazione del capoluogo".

Lo ha affermato l'assessore al personale, Danilo Russo, commentando la recente approvazione del documento da parte della giunta. "L'intesa con la nostra Università – ha detto Russo – è finalizzata ad ampliare i campi di approfondimento e formazione del personale comunale grazie all'autorevolezza del corpo accademico della "Magna Graecia". In particolare, la collaborazione con il dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, è stata pensata per garantire un percorso di formazione di assoluta valenza per i dipendenti negli ambiti più propri dell'amministrazione pubblica, soprattutto sul versante giuridico-amministrativo ed economico, oltre che su quello dell'anticorruzione, della conoscenza dei codici, della trasparenza e della privacy".

"L'intesa che a breve verrà sottoscritta con l'Ateneo – ha aggiunto l'assessore – comporta un risparmio economico per le casse dell'ente, ma soprattutto permette all'amministrazione di continuare la sinergia e la collaborazione fra il Comune e la stessa Università, ampliandone i settori di riferimento, e dando così un ottimo e concreto esempio di cosa significhi la partnership interistituzionale. Il piano della formazione – ha concluso – avrà benefici evidenti sul personale comunale e, di conseguenza, ricadute positive essenziali anche sull'erogazione dei servizi nei confronti dei cittadini".