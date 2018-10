Il 29 ottobre al Lamezia Terme (Cz) il nono Congresso della Fiom-Cgil della Calabria

La Fiom - Cgil della Calabria terrà Lunedi 29 Ottobre dalle ore 9,30 presso la masseria "I RISI" di Lamezia terme, il suo IX Congresso regionale dal tema "Per il lavoro, per i diritti, per l'inclusione ".

"Sarà una importante occasione – si legge in una nota della segreteria regionale – per analizzare dal punto di vista dei lavoratori e delle lavoratrici le condizioni dell'apparato industriale calabrese da anni sottoposto a processi di desertificazione. Sono in tanti a chiedersi se si possa ancora immaginare una prospettiva industriale per la nostra regione come occasione di specializzazione produttiva e di crescita occupazionale.

Il tema verrà affrontato, tra gli altri, anche col contributo della Dr.ssa A. Robbe assessore regionale al lavoro e del Dr. Nino De Masi uno dei più prestigiosi industriali della regione.

Il rapporto UE, Stato e Regioni, le politiche economiche nazionali alla luce del DEF ed i temi dell'inclusione, delle migrazioni e dell'integrazione, verranno affrontati anche col contributo del Dr. Luigi Pandolfi editorialista economico de " IL Manifesto" e del Dr. Vito Samà dirigente del settore Immigrazione della Regione Calabria.

57 sono i delegati e le delegate elette nei congressi territoriali a formare la platea del congresso al quale parteciperà il compagno Angelo Sposato segretario generale della CGIL Calabria e verrà concluso dal compagno Michele De Palma segretario nazionale della FIOM-CGIL".