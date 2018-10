Oscar Green, l'agribibita di clementine "Clemi' vince il premio creatività

Glauco Gallo, dell'azienda "Medi Mais Calabria" di Corigliano, con l'agribibita di clementine "Clemi'", ha vinto il primo premio Oscar Green nella categoria "creativita'" al Forum Coldiretti di Cernobbio. Le clementine, prodotto simbolo della Piana di Sibari ma vittima della concorrenza estera e dei prezzi bassi, tornano alla ribalta con l'agribibita "Clemi'", che contiene il 20% di vero succo, e' senza conservanti, coloranti e zuccheri aggiunti ed ha pochissime calorie. Per 20 anni l'azienda agricola di Glauco ha prodotto succhi concentrati per le multinazionali. Ora, per esaltarne le qualita', ha deciso di produrre da sola la "bibita di clementine". Gli agrumi vengono raccolti e lavorati per estrarne il succo, che viene pastorizzato e preparato per essere imbottigliato. "Il premio Oscar Green - ha detto il presidente di Coldiretti Calabria, Franco Aceto - rappresenta una vetrina molto importante ed una grande opportunita' per i giovani agricoltori".

