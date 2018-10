Catanzaro. Riccio propone conferimento della cittadinanza onoraria al Colonnello De Caprio

Con una lettera indirizzata al sindaco, Sergio Abramo, il consigliere comunale, Eugenio Riccio, ha chiesto il conferimento della cittadinanza onoraria al colonnello dei carabinieri Sergio De Caprio, conosciuto come "Capitano ultimo" "uomo delle istituzioni che ha combattuto la mafia con i fatti e non con le parole. Con questo gesto – ha proseguito Riccio – vogliamo essere sensibilmente vicini e non dimenticare ciò che il colonnello De Caprio ha fatto al servizio dello Stato. Impegno che è stato e rimane un esempio di dedizione , servizio e dovere personale, in prima linea nella lotta contro la mafia". Riccio ha concluso sottolineando come "la legalità,la giustizia, il lavoro delle forze dell'ordine e della magistratura non si rispettano con le parole ma con gesti tangibili"

