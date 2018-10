Donne e lavoro: la Fidapa di Lamezia Terme (Cz) promuove dibattito per sabato 20 febbraio

"Donne e Lavoro – Lavoro e Donne: limiti e soluzioni nella società di oggi" è il tema dell'incontro promosso dalla Fidapa – Sezione di Lamezia Terme che si svolgerà sabato 20 ottobre 2018, alle ore 17, presso il Savant Hotel di Lamezia. Ai lavori, introdotti e coordinati dall'avv. Enza Galati, Presidente della Fidapa – Sezione di Lamezia Terme, saranno presenti la Presidente del Distretto Sud Ovest, ins. Giusy Porchia, che chiuderà gli interventi ed il Commissario Straordinario al Comune di Lamezia Terme, Prefetto dott. Francesco Alecci.

Interverranno al dibattito Cynthia Ceniti, referente di Sezione Gruppo di Lavoro Teaming up, Franca Dora Mannarino, Componente Distrettuale Gruppo di Lavoro Teaming up, Tonia Stumpo, Consigliera di Parità della Regione Calabria, Serenella Pesarin, Sociologa e già Direttore Generale del Ministero della Giustizia, Francesca Bagni Cipriani, Consigliera Nazionale di Parità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

"Secondo gli ultimi dati Istat – afferma la presidente Enza Galati – la percentuale di 30-34enni con un titolo di studio terziario è del 32,5% per le donne rispetto al 19, 9% degli uomini. Subito dopo la laurea, però, il risultato si ribalta. Solo il 59,2% delle donne neolaureate lavora contro il 64,9% degli uomini. Occorre andare alle radici del fenomeno, comprenderne attentamente le cause e agire concretamente per rimuovere gli ostacoli che sono alla base del gap di genere nell'accesso al lavoro. L'incontro promosso dalla Fidapa offrirà al riguardo importanti spunti di riflessione e confronto".