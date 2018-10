"È successo di nuovo. Ancora una pericolosissima caduta di alberi in piazza Garibaldi. Nonostante le diverse segnalazioni il comune non ha messo in sicurezza l'area. Siamo difronte ad una amministrazione sorda e incompetente ". A denunciare l'accaduto è l'ex consigliere comunale Mimmo Gianturco.

"La villetta in questione - ricorda l'esponente della destra lametina - è frequentata da bambini e anziani e solo per puro caso nessuno si è fatto male. Possibile che dobbiamo aspettare davvero che qualcuno ci lasci la pelle prima di intervenire nella risoluzione dei problemi? Urge una reale messa in sicurezza dell'intera area".

"I commissari - conclude - si attivano immediatamente per garantire l'incolumità dei residenti e dei tanti cittadini che quotidianamente percorrono quel tratto di strada".