Festival d'Autunno, il 19 ottobre a Catanzaro incontro sugli Sprar

L'acronimo Sprar sta per Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Un

termine molto usato in questo periodo, associato ai profughi e agli sbarchi senza che,

tuttavia, si conosca a fondo ciò che si fa all'interno di queste strutture. Nasce proprio da

questa consapevolezza l'idea del direttore artistico del Festival d'Autunno, Antonietta

Santacroce, di dedicare alla "Vita da Sprar" un appuntamento tra quelli che stanno

animando gli eventi culturali di questa sedicesima edizione della rassegna.

Si terrà venerdì 19 ottobre, alle 18,30, nella sala conferenze del Complesso

Monumentale del "San Giovanni", a Catanzaro.

TESTIMONIANZE E VIDEO PER RACCONTARE UN MONDO SCONOSCIUTO

«Continua il nostro viaggio nei luoghi dell'accoglienza e dell'integrazione – afferma

Santacroce – che ci vengono raccontati dalla diretta voce dei protagonisti. Dopo le

straordinarie testimonianze dei medici catanzaresi volontari a Lampedusa e quelle dei

docenti che vivono giornalmente una scuola con un numero sempre crescente di

immigrati, chiudiamo con il complesso mondo degli Sprar. Avremo le testimonianze

degli operatori della "Fondazione città solidale" che gestisce, ormai da anni, alcune

comunità in diversi centri della provincia. E ascolteremo dalla viva voce degli ospiti

stranieri il percorso che hanno intrapreso per integrarsi e provare a ricostruirsi una

vita sostenibile in Italia. Tra l'altro – prosegue il direttore artistico – siamo stati con le

nostre telecamere nelle strutture di Squillace, Gasperina e Girifalco e proporremo unreportage esclusivo che, in pochi minuti, cercherà di raccontare una normale giornata

di attività».

Ad introdurre il dibattito sarà il presidente della Fondazione "Città solidale", padre Piero

Puglisi. Saranno presenti il mediatore culturale Om Kaltoum Bakkali, l'operatore

dell'integrazione Francesco Lamanna, l'operatore legale Wahab Issaka, Mohammed

Hasan che racconterà la sua esperienza di ospite del centro di accoglienza "l'Approdo" di

Girifalco, e Mauro Vitaliano, responsabile dello Sprar di Satriano.

DUE APPUNTAMENTI CON CAMMARIERE: MASTER CLASS E CONCERTO

Dopo "Vita da Sprar", gli appuntamenti del Festival proseguiranno con uno spettacolo

imperdibile: sabato 27 ottobre sarà ospite del Teatro Politeama Sergio Cammariere

con un concerto in cui ripercorrerà le fasi più significative della sua carriera, eseguendo

le canzoni più note del suo repertorio tra le quali Cantautore piccolino, L'amore non si

spiega, Niente, Sorella mia, Buonanotte per te e Sila, dedicata ad una delle località a

lui più care della sua Calabria, ma anche i pezzi con l'Alma Latina, in omaggio al

Brasile. Il giorno precedente, venerdì 26 ottobre, alle ore 18.30, Cammariere terrà una

masterclass gratuita nel museo Marca di Catanzaro.