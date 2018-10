Catanzaro, Abramo su rotatoria Giovino: "Progetto pronto, a breve presentazione. Entro fine anno al via i lavori"

"Nella prima decade di novembre verrà illustrato a cittadini e organi di informazione il progetto per la realizzazione della rotatoria di Giovino". Lo ha annunciato il sindaco Sergio Abramo sottolineando che "il progetto per un'infrastruttura viaria di assoluta importanza per il quartiere marinaro è stato definitivamente messo a punto dall'Anas, ente appaltatore competente sul tratto di strada all'altezza dell'incrocio fra viale Crotone e lo svincolo di Giovino".

"Grazie alla disponibilità dimostrata da Anas, che ha provveduto anche a inserire in un accordo quadro anche i fondi necessari all'esecuzione dell'intervento che dovrebbe partire entro la fine dell'anno – ha sottolineato Abramo –, vedrà dunque la luce un'opera fondamentale per agevolare il flusso di autoveicoli in un'area ad alta vocazione turistica e che col Porto avrà una notevole espansione commerciale. Ma che sarà fondamentale, soprattutto, per aumentare la sicurezza su un pezzo, molto trafficato, della Statale 106 che, purtroppo, è stato spesso scenario di incidenti anche gravi. Dopo diversi incontri e tavoli tecnici fra il Comune e Anas – ha concluso il sindaco -, ha pertanto ricevuto un'accelerazione decisiva l'effettiva esecuzione di lavori che rappresentano una risposta concreta nei confronti della città e dei cittadini".