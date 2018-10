Catanzaro, censimento: istituiti tre centri di rilevazione per informazioni e aiuto compilazioni

Il Comune di Catanzaro nel mese di ottobre ha avviato le operazioni relative al Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. E' prevista la raccolta di alcuni dati riferiti alle famiglie utili non solo ad assolvere obblighi imposti dalla comunità europea, ma anche per fornire un quadro informativo statistico aggiornato riguardante il territorio comunale e offrire informazioni utili per la revisione e l'aggiornamento dei registri anagrafici comunali.

L'assessore ai servizi demografici, Alessandra Lobello, e il dirigente del settore, Antonino Ferraiolo, ricordano che la raccolta dei dati avviene su base campionaria tramite la compilazione di un questionario. La famiglia può aver trovato appesa nel proprio palazzo una locandina e aver ricevuto una lettera non nominativa con la scritta "Comunicazioni ufficiali sul censimento". La famiglia deve attendere di essere contattata direttamente presso il proprio domicilio da un rilevatore comunale, munito di cartellino identificativo. Diversamente, la famiglia può aver ricevuto una lettera da parte di ISTAT contenente un link e delle credenziali di accesso ad un sito web. In questo caso il questionario può essere compilato on-line entro il 12 dicembre.

Nel caso in cui sia necessaria assistenza alla compilazione, è possibile rivolgersi al Centri comunali di rilevazione istituiti sul territorio comunale per fornire informazioni e aiuto: per la zona centro-nord presso Palazzo de Nobili in via Jannoni, per la zona centro-sud presso l'ufficio censimento di Palazzo Aronne in via della Stazione 95 nel quartiere Sala, per la zona sud presso l'ufficio anagrafe decentrato in via del Mare n. 5 e 7 nel quartiere Lido. Gli uffici saranno aperti il martedì e il giovedì dalle 15 alle 18.

A coordinare tutte le operazioni è l'Ufficio comunale di censimento composto dal dirigente Ferraiolo, dal funzionario responsabile Francesco Catanzaro, dal responsabile dell'ufficio statistica, Sergio Viapiana, dai coordinatori Francesca Fera, Antonello Simio Concolino, Filippo Bianco, Teresa Catizone e Domenico Errigo. Ulteriori informazioni possono essere consultate nell'apposita sezione raggiungibile dall'home page del portale www.comunecatanzaro.it oppure telefonando al numero 0961-881071.